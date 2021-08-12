Свитолина досрочно завершила выступления на турнире в Монреале

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла стартовый матч в рамках турнира WTA 1000 в Монреале. В поединке второго раунда Свитолина уступила британцы Йоханне Конте (41 номер WTA), передает со ссылкой на результаты турнира.

Элина Свитолина провели с Йоханна Конта три гейма – 6:3, 3:6, 2:6.

В следующем раунде Конта сыграет против американки Кори Гауфф или россиянки Анастасии Потаповой.

9 августа стало известно, что Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA.

По материалам: УНН