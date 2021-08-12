“ПСЖ” объявил о подписании Месси

Французский гранд “Пари Сен-Жермен” сообщил о подписании звездного форварда планеты – аргентинца Лионеля Месси, сообщает со ссылкой на сайт парижан.

Аргентинец будет выступать за “ПСЖ” в футболке под 30 номером. Под этим номером он начинал карьеру в “Барселоне”.

“Я с нетерпением жду начала нового раздела моей карьере в Париже. Клуб и его видение полностью соответствуют моим амбициям. Я знаю, насколько здесь талантливые игроки и персонал. Я полон решимости построить вместе с ними что-то отличное для Клуба и для болельщиков. Я не могу дождаться, чтобы ступить на поле “Парк де Пренс”, — подчеркнул Месси.

Шестикратный обладатель “Золотого мяча” считается легендой своего вида спорта и настоящим источником вдохновения для всех поколений, как на поле, так и за его пределами.

До этого момента всю свою карьеру Месси провел за “Барселону”.

По материалам: УНН