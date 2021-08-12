Спорт

Первый трофей без Месси: “Барселона” завоевала Кубок основателя клуба

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Первый трофей без Месси: "Барселона" завоевала Кубок основателя клуба

В первом матче после ухода Лионеля Месси “сине-гранатовые” завоевали традиционный приз Жоана Гампера, передает со ссылкой на сайт “сине-гранатовых”.

Встреча проходила на стадионе “Йохан Кройф Арена” в Барселоне и завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонцев.

Голы забивали Депай, Мартин Брейтуэйт и Рикард Пуч. Примечательно, что форвард “Ювентуса” Криштиану Роналду сыграл первый тайм.

Таким образом, “Барселона” в 44-й раз завоевала Кубок Гампера, который является общительным и проводится ежегодно начиная с 1966 года.

Этот трофей стал для “Барселоны” первым после ухода Месси из команды.

По материалам: УНН

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