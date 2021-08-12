Оформили громкий трансфер: “Будивельник” усилился бывшим игроком клуба НБА

Столичный “Будивельник” объявил о переходе 31-летнего американского “бигмена” Дрю Гордона, передает со ссылкой на сайт Федерации баскетбола Украины.

За свою профессиональную карьеру Гордон успел поиграть в Европе за сербский “Партизан”, итальянский “Динамо Сассари”, турецкий “Банвит”, французский “Шалон-Реймс”, литовский “Летувос Ритас”, польский “Зеленую Гуру”, а также российские “Зенит”, “Автодор” и “Локомотив-Кубань”.

В 2014 году Гордон играл в НБА за “Филадельфию”, а также за фарм-клуб “76-х” в G-Лиге — “Делавэр Блю Коатс”. Также выступал за фарм-клуб “Бруклин Нетс”.

Прошлый сезон Гордон начинал в российском “Автодор”, в составе которого в Лиге ВТБ сыграл 13 матчей, набирая 8,7 очка и делая 6,7 подбора. Затем американец перешел в “Локомотив”, за который в 15 поединках имел статистику в 13,3 очка, 7,7 подбора и 2,0 передачи.

В прошлом сезоне Гордон получил звание MVP февраля в Единой лиге ВТБ. Также “бигмен” принимал участие в Матче звезд чемпионата Франции и Лиги ВТБ, становился обладателем Кубка Италии.

По материалам: УНН