Месси в “ПСЖ” будет получать часть зарплаты в криптовалюте

Зарплата звездного форварда планеты — аргентинца Лионеля Месси в “Пари Сен-Жермен” будет включать в себя выплаты в криптовалюте. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что зарплата звездного новичка “ПСЖ” Месси будет включать в себя выплаты в фанатских токенах.

Фанатские токены — это криптоактивы, которые ориентированы на спортивных болельщиков и поклонников знаменитостей.

Аргентинский нападающий Лионель Месси оставил испанский футбольный клуб “Барселона”.

Контракт Месси с “Барселоной” истек 1 июля. В начале августа клуб сообщил, что соглашение продлено не будет. Причиной стали правила финансового fair play в испанской Ла Лиги.

Позже французский гранд “Пари Сен-Жермен” сообщил о подписании звездного форварда планеты — аргентинца Лионеля Месси.

По материалам: УНН