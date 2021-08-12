Кремень о скандале с Магучих: надо держать ответственность за страну

Украинские спортсмены на международных соревнованиях должны “держать высокий уровень ответственности за страну”. Об этом рассказал в эфире программы “Хард с Влащенко” языковой омбудсмен Тарас Кремень, комментируя скандал на Олимпиаде с украинской спортсменкой Ярославой Магучих, которая сфотографировалась в обнимку с россиянкой, передает

“Что касается спортивной дипломатии, на эту тему мы встречались не только со спортсменами, но и с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом. Говорили в каком контексте — что во время проведения и участия в официальных брифингах и пресс-конференциях все-таки граждане Украины обязаны пользоваться государственным и держать высокий уровень ответственности за страну, которая их отправила на соревнование планетарного масштаба. Наша встреча с господином министром несла декларативный характер”, — сказал Кремень.

На вопрос, осуждает ли он поступок спортсменки, языковой омбудсмен ответил:

“Я смотрел бой греко-римской борьбе в 2008 году между представителями России и Грузии. Когда грузин его победил, он не подал ему руки, а напомнил, что не поддерживает российскую агрессию и будет в спортивный образ защищать свой народ. Вопрос субординации к своим гражданам определяется в том числе и позиционированием к представителям тех стран, которые были представлены на соревнованиях. Я не разделяю принципов объятий, рукопожатий и многое другое в публичной плоскости под флагом Украины”.

При этом Кремень отметил, что вопросы спортивной дипломатии очень важны.

“Никто этому вопросу не уделял особого внимания, а зря. Хотя я замечаю, что по мере использования государственного языка нашими спортсменами имеет другое качество. Плохо, что об этом говорит уполномоченный или еще кто-то, важно, чтобы это было вопросом мировоззрения и сознания. Перед Евро-2020 я встречался с председателем Ассоциации украинского футбола, и мы увидели, что в большинстве своем спортсмены стали лучше и больше говорить на украинском”, — сказал он.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала бронзовую награду в прыжках в высоту на Олимпийских играх −2020 в Токио преодолев высоту в 2 метра.

“Золото” получила представительница ОКР Мария Ласицкене с результатом в 2,04 метра. А “серебро” — у Никогда Макдермотт из Австралии — 2,02 метра.

Позже в Минобороны заявили, что планируют провести разговор с призером Игр-2020 Магучих. Все из-за фото с россиянкой после финала в Токио.

По материалам: УНН