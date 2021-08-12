“Челси” второй раз стал обладателем Суперкубка УЕФА

Футболисты “Челси” в серии пенальти обыграли испанский “Вильярреал” в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча состоялась на стадионе “Виндзор Парк” в Белфасте, передает .

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1. В составе “Челси” отличился Хаким Зиеш (27-я минута), у “Вильярреала” гол забил Жерар Морено (73). На 119-й минуте в составе “Челси” произошла замена вратаря: вместо Эдуара Мэнди на поле вышел Кэпа Аррисабалага. Серия пенальти завершилась со счетом 6:5 в пользу лондонцев, Аррисабалага отразил два удара с точки, голкипер “Вильярреала” Серхио Асенхо отразил один 11-метровый.

“Челси” провел пятый матч за Суперкубок УЕФА и второй раз в истории завоевал этот трофей. В 1998 году английская команда обыграла мадридский “Реал” (1:0). “Вильярреал” впервые претендовал на Суперкубок. В прошлом сезоне “Челси” выиграл Лигу чемпионов, а “Вильярреал” стал победителем Лиги Европы.

Для главного тренера “Вильярреала” Унаи Эмери это был третий матч за Суперкубок УЕФА, ранее под его руководством испанская “Севилья” дважды не смогла завоевать этот трофей, уступив “Реалу” в 2014 году (0:2) и проиграв в дополнительное время “Барселоне “в 2015 году (4:5).

Для наставника лондонцев Томаса Тухеля это второй европейский трофей в тренерской карьере.

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По материалам: УНН