Спорт

Бывший тренер “Шахтера” продолжит карьеру в состоянии вице-чемпиона Катара

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Бывший тренер "Шахтера" продолжит карьеру в состоянии вице-чемпиона Катара

Бывший тренер донецкого “Шахтера” заключил контракт с катарским ФК “Аль-Духаиль”, сообщает со ссылкой на сайт клуба.

Соглашение рассчитано сроком на год. Португалец заменил на посту французского специалиста Лямуши.

В прошлом сезоне команда стала вицечемпионом Катара. В целом “Аль-Духаиль” семь раз побеждал в местном чемпионате, последний раз — в сезоне 2019/20.

Каштру возглавлял “Шахтер” с лета 2019 года. В 2020 году он привел клуб к чемпионству в УПЛ и полуфинал Лиги Европы.

По материалам: УНН

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