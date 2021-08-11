УПЛ объявила имя лучшего футболиста тура

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 3-го тура турнира, сообщает со ссылкой на сайт УПЛ.

По итогам голосования победу одержал нападающий “Десны” Денис Безбородко, который набрал семь голосов. Еще трое футболистов получили по одному голосу: Оливье Тилль, Руслан Степанюк (оба “Ворскла”) и Кирилл Ковалец (“Александрия”).

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Лучшим тренером тура избран специалиста по “Александрии” — Юрия Гуру.

По материалам: УНН