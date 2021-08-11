Украинским олимпийцам уже выплатили призовые за медали – министр

Украинским спортсменам, которые завоевали призовые места в Олимпийских Играх – 2020 в Токио, уже начали выплаты призовых за медали. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в эфире одного из телеканалов, передает .

“Все наши спортсмены уже практически получили денежные награды. Они там день, два, мы уже сделали все эти приказы, они уже все эти средства получили”, – сказал Гутцайт.

Так, спортсмены, завоевавшие призовые места в Олимпийских Играх в Токио, уже получили почти 2 миллиона долларов, которые были выделены из украинского бюджета. За первое место было назначено – 125 000 долларов, за второе – 80 000 долларов, а за третье – 55 000 долларов. Таким образом, за полученные 19 наград украинским спортсменам в целом должны были выплатить 49,57 миллиона гривен, или 1,84 миллиона долларов.

Также министр отметил, что с украинскими олимпийцами собираются провести встречу. “Мы будем встречаться, мы будем приветствовать, Президент в пятницу уже будет встречаться со спортсменами, будем награждать”, – добавил Гутцайт.

Сборная Украины попала в число 20-и лучших сборных по общему количеству полученных медалей на Олимпиаде-2020 в Токио. Украина с одним “золотом”, 6 серебряными медалями и 12-ю бронзовыми заняла 16-ю строчку по общему количеству полученных наград. При этом в медальном зачете украинская сборная стала 44-й.

Министр по делам молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, несмотря на только одну золотую медаль, считает большим успехом выступление украинской сборной в Японии.

По материалам: УНН