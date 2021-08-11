Второй экс-баскетболист НБА пополнил ряды “Будивельника”

Пуэрториканский защитник Джан Клавелл стал очередным новичком киевского БК “Будивельник”, информирует со ссылкой на сайт ФБУ.

После окончания университета Колорадо Клавелл присоединился к команде “Майами Хит” Летней лиги NBA и подписал частично гарантированный контракт с “Даллас Маверикс”, который позже был преобразован в двустороннее соглашение.

Клавелл дебютировал в НБА в октябре 2017 года. Через месяц “Маверикс” досрочно отказались от него. В 2018 году Джан присоединился к “Голден Стэйт” в Летний лиге НБА. Тем же летом подписал годичный контракт с “Эстудиантес” (испанский ACB лига), где набирал в среднем 12,5 очков и делал 2,2 подбора.

Летом 2019 года в Летний лиге Клавелл присоединился к “Портленду”. В том же году подписал контракт с “Фрутти Экстра Бурсаспор” с Турецкой Суперлиги (BSL), где набирал в среднем 18,7 очков за игру, делал 3,5 подбора и 1,7 передачи за игру.В 2020 году Джан перешел в саратовскийого “Автодор” (16,2 очка, 2,4 подбора, 1,5 передачи), а в апреле этого года переехал в Грецию в “Промитеас”, где принимал участие в матчах плей-офф.

Стоит отметить, что Клавелл является игроком сборной Пуэрто-Рико. На чемпионате мира 2019 года он проводил на площадке в среднем 19 минут, приносил команде 7,2 очков, 3,2 подбора, 1,4 передачи.

Защитник участвовал в Олимпийской квалификации, где набрал 24 очка против сборной Италии и 17 очков в игре с командой Сербии.

Ранее “Будивельник” подписал другого бывшего игрока из НБА.

По материалам: УНН