В Реброва появился конкурент? Кого еще рассматривают на пост тренера сборной Украины по футболу

На пост тренера сборной Украины по футболу кроме Сергея Реброва рассматривают Александра Петракова, под руководством которого молодежная сборная стала чемпионом мира в 2019 году. Об этом в комментарии сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас.

“В приоритете на пост тренера является Ребров, после него идет Петраков. Но все будут решать во вторник, 17 августа”, – отметил Бурбас.

Александр Петраков является одним из ведущих украинских футбольных специалистов в детско-юношеском футболе. Как тренер в 2019 году стал молодежным чемпионом мира – это большое достижение в истории украинского национального футбола.

С 2010 года работает главным тренером различных юношеских сборных Украины, где по итогам разных лет уже успел получить для украинского футбола различных международных успехов.

Ранее Бурбас сообщил, что назначение нового тренера сборной Украины по футболу отложили до 12 августа из-за сложности контракту Сергея Реброва.

9 августа состоялось заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола после которого должны объявить, кто станет новым тренером сборной Украины, но в Украинской ассоциации футбола отметили – еще должны состояться переговоры с потенциальными кандидатами.

Итоги должны быть известны 12 августа, но пока заседание исполкома, где будет принято окончательное решение, должно состояться во вторник, 17 августа.

3 августа стало известно, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покидает национальную команду в связи с окончанием контракта.

Председатель Комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич сообщил, что главным тренером сборной Украины по футболу планируют назначить Сергея Реброва.

По материалам: УНН