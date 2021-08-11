Определился соперник “Шахтера” за право сыграть в групповой стадии Лиги чемпионов

Соперником “Шахтера” по решающему раунду квалификации Лиги чемпионов будет французский “Монако”, информирует со ссылкой на сайт УЕФА.

Монегаск уверенно разобрались с пражской “Спартой” (5:1 по сумме двух матчей) и вышли в решающий раунд отбора. Во второй баталии команд французы выиграли 3:1. За них голы забивали Мартинш, Головин и Диоп.

Матчи между “Шахтером” и “Монкао” пройдут 16/17 и 24/25 августа. Первую игру “горняки” проведут на выезде, а ответный матч — дома.

Бывший наставник “Шахтера” нашел новый для себя клуб.

По материалам: УНН