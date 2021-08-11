Лига чемпионов: Яремчук забил гол “Спартаку” в дебютной игре за “Бенфику”

Форвард сборной Украины Роман Яремчук провел первый матч в составе португальской “Бенфики”, сообщает со ссылкой на сайт клуба из Лиссабона.

Футболист появился на поле на 64-й минуте, выйдя на замену вместо Гонсалу Рамоса. В добавленное ко второму тайму время Роман удвоил преимущество своей команды, забив несколько курьезный (мяч видрикошетив от игроков “Спартака”).

Примечательно, что п первый поединок, в Москве, также выиграла “Бенфика” — 2:0.

Соперником команды Украинской в раунде плей-офф турнира станет нидерландский “ПСВ”. Первая игра, в Лиссабоне, пройдет 17/18 августа. Ответный матч состоится 24/25 августа.

По материалам: УНН