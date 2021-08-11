Спорт

Лига чемпионов: форварда Яремчука включили в заявку “Бенфики” на игру со “Спартаком”

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Лига чемпионов: форварда Яремчука включили в заявку "Бенфики" на игру со "Спартаком"

Украинский нападающий португальской “Бенфики” Роман Яремчук получил включения в заявку клуба на Лигу чемпионов, информирует со ссылкой на сайт УЕФА.

В заявке “Бенфики” нашлось место для украинского форварда Романа Яремчука. Он сменил в заявке Шикиньо. Это означает, что в домашнем матче с россиянами украинец может дебютировать в португальском топ-клубе.

Первый матч в Москве завершился победой португальской команды со счетом 2:0. Матч состоится 10 августа в Лиссабоне.

Яремчук подписал с “Бенфикой” контракт до 2026 года. “Гент” получил от лиссабонцев 17 млн. Евро за 75 процентов прав на украинского форварда.

Яремчук с другим футболистом сборной Украины сфотографировались с Бастой.

По материалам: УНН

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