Клуб украинского наставника пробился в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

ФК “Шериф” Юрия Вернидуба вышел победителем из третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

Клуб из Молдовы обыграл сербскую “Црвену Звезду” (2:1 по сумме двух матчей) и обеспечил себе выход в следующий этап.

Единственный гол во второй баталии после “стандарта” забил Арболеда. В первой встрече команд в столице Сербии была зафиксирована ничья 1:1.

Отметим, что “Шериф” за путевку в групповой этап Лиги чемпионов сойдется с победителем пары “Динамо” Зг / “Легия”.

Вернидуб с рекордом стал чемпионом иностранного чемпионата.

По материалам: УНН