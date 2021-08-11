Жан Беленюк о результатах Олимпиады для Украины и травлю Ярославы Магучих

Жан Беленюк

Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк, который привез “золото” из Токио, прокомментировал результаты Олимпиады, а также травлю легкоатлетки Ярославы Магучих, которую из-за совместного фото с россиянкой вызвали “на розговор” в Минобороны.

“Я думаю, что все спортсмены и так поддерживают Ярославу, а вот насчет реакции Минобороны — мне самому интересно какую беседу они хотят провести, я этого не понимаю. Необходимую работу должно было проводить профильное Министерство спорта и федерации до Олимпиады, а не сейчас Минобороны”, — сказал Беленюк.

По словам спортсмена, финансирование важно для подготовки спортсменов. “Но важно с умом его использовать. И тут есть вопросы. Ко мне сейчас обращаются спортсмены, которые говорят, что, например, для их более качественной подготовки нужно было сборы провести за границей, в то же время их проводят в Херсонской области, потому что так легче и не нужно заморачиваться. В бюджете 2021 года было выделено больше 400 млн на подготовку к Олимпийским играм и другим международным (напр. Всемирные игры) соревнованиям. Поэтому, теперь нам важно научиться с умом использовать этот ресурс”, — говорит Беленюк.

Олимпийский чемпион рассказывает , что работа над ошибками Украины на Играх только началась. Но уже точно можно сказать, что стоило бы взять больше тренеров, а не работников Министерства. Для спортсмена на таких важных соревнованиях очень важна поддержка личного тренера.

“Есть вопросы относительно необходимости акклиматизации. Наши легкоатлеты, марафонцы написали мне, что фактически приехали за 1,5 дня до старта и с учетом разницы во времени 6 часов, это абсолютно недопустимо, когда другие страны смогли обеспечить своим спортсменам время акклиматизации в Токио. Сейчас я общаюсь со спортсменами для того, что бы узнать все нюансы и проблемы, поскольку каждый вид спорта требует своего подхода. Будем стараться делать все, что бы избежать в будущем подобных ситуаций”, — резюмирует Беленюк.

По материалам: УНН