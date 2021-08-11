ФК “Колос” провел второй матч в Лиге конференций УЕФА

“Колос” в ответном матче квалификации Лиги конференций уступил в серии пенальти казахстанском “Шахтеру”, сообщает со ссылкой на сайт украинского клуба.

В первом тайме ковалевцы сделали ставку на активное начало и со стартовых минут начали расшатывать оборону казахов. И уже на восьмой минуте “Колос” создал супер-момент. Золотов нашел длинной передачей Диего, бразилец должен был забивать, но прострелил в центр на Ситчинаву. Буйволов удалось выбить мяч из-под ног нашего форварда. За пару минут снова был активным Диего. После его навеса с левого фланга голкипер хозяев Шацких опередил игроков “Колоса” и забрал мяч.

Ребята Руслана Костишина не останавливались, но итог основного времени, как и поединка в Украине — 0:0.

В экстра-таймах была аккуратная игра, ведь большая цена любой ошибки в таких матчах, и игра перешла в серию пенальти.

В футбольной лотерее героем стал голкипер казахов Игорь Шацкий, который отразил аж три удара от игроков украинского коллектива — не забили Анатолий Нуриев, Вячеслав Чурко и Александр Павловец.

“Шахтер” прошел в плей-офф Лиги конференций, а “Колос” сосредоточится на УПЛ.

По материалам: УНН