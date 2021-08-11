Спорт

Дисквалификация россиян: украинцы получили серебро Кубка Европы по спортивной ходьбе

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Дисквалификация россиян: украинцы получили серебро Кубка Европы по спортивной ходьбе

Иван Банзерук вместе со всей украинской мужской командой по спортивной ходьбе на 50 км поднялись на второе место на Кубке Европы-2015 по спортивной ходьбе, сообщает со ссылкой на ФЛАУ.

Достижения украинцев стало возможным после примененных “Athletics Integrity Unit” санкций к российским скороходов Ивана Носкова и Михаила Рыжова, которые принимали участие в соревнованиях в Мурсии.

Таким образом, из-за дисквалификации указанных выше спортсменов команды России, которая стала первой, их результаты были аннулированы. Это привело к тому, что Украина в командном зачете (50 км, мужчины) поднялась на второе место, а в индивидуальных соревнованиях Иван Банзерук отныне официально является серебряным призером Кубка Европы-2015.

Благодаря устранению российских спортсменов Марко де Лука стал чемпионом соревнований на дистанции 50 км.

По материалам: УНН

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