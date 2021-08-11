Спорт

БК “Днепр” подписал “MVP” финальной серии Суперлиги

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БК "Днепр" подписал "MVP" финальной серии Суперлиги

БК “Днепр” заключил соглашение с американским атакующим защитником Рашадом Воном, который имел опыт выступления в НБА, сообщает со ссылкой на страницу клуба в Instagram.

В прошлом сезоне Вон присоединился зимой в “Прометее”, в составе которого завоевал чемпионский титул Суперлиги.

Американец в итоге сыграл за “Прометей” 30 поединков в Суперлиге Приматч прошлого сезона. Набирал 14,1 очка, 2,9 подбора, 2,7 передачи за поединок.

По итогам финальной серии против “Запорожье” Рашада Она признали MVP.

В 2015 году “Милуоки” выбрал Она на драфте НБА под 17-м номером. В общем сыграл 139 матчей в сильнейшей клубной лиге мира за “Милуоки”, “Орландо” и “Бруклин”.

По материалам: УНН

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