Украинским олимпийцам должны выплатить до двух миллионов долларов призовых за медали

В Олимпийских Играх – 2020 украинской сборной удалось получить 19 призовых мест, за что спортсменам, по подсчетам, должны выплатить премиальные в размере 49,57 миллиона гривен, или 1,84 миллиона долларов, передает .

8 августа официально завершились Олимпийские Игры в Токио. В нынешних соревнованиях сборная Украины получила всего 19 наград: 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых. Как известно, из украинского бюджета украинским спортсменам должны выплатить премиальные средства за призовые места. Сумма остается неизменной с предыдущих Игр: золото – 125 тыс. долларов, серебро – 80 тыс. долларов, бронза – 55 тыс. долларов.

По подсчетам, наибольшее количество премиальных, в виде 135 тыс. долларов, получат пловец Михаил Романчук и каноистка Людмила Лузан, которые имеют по две медали (1 серебряную и 1 бронзовую). А вот Жан Беленюк, который принес Украине золотую награду и стал чемпионом в греко-римской борьбе, должен получить 125 тыс. долларов. Также по 110 тыс. долларов должны получить Анастасия Савчук и Марта Федина, которые получили по две бронзовые медали в соревнованиях. Еще 5 спортсменов, как ожидается, получат по 80 тыс. долларов за серебряные награды, а 15 – по 55 тыс. долларов за бронзовые. В целом сумма выплат украинским спортсменам достигнет 1,84 миллиона долларов.

Сборная Украины попала в число 20-и лучших сборных по общему количеству полученных медалей на Олимпиаде-2020 в Токио. Украина с одним “золотом”, 6 серебряными медалями и 12-ю бронзовыми заняла 16-ю строчку по общему количеству полученных наград. При этом в медальном зачете украинская сборная стала 44-й.

Министр по делам молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, несмотря на только одну золотую медаль, считает большим успехом выступление украинской сборной в Японии.

По материалам: УНН