Спорт

Украинские шахматисты торжествовали на международном турнире

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Украинские шахматисты торжествовали на международном турнире

Представители Украины успешно выступили на международных соревнованиях по шахматам, сообщает со ссылкой на Федерацию шахмат Украины в Facebook.

Украинские шахматисты Игорь Випханюк и Виктор Дмитренко заняли 1-2 места на международном турнире “Paul Kerese Mälestusfestival 2021 IM Norm”. В их активе 7 и 6 очков соответственно.

Заметим, что в турнире приняли участие десять шахматистов из Эстонии, Грузии, Латвии, Финляндии, Швеции и Украины.

Россиянин украинского происхождения стал первым финалистом Кубка мира по шахматам.

По материалам: УНН

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