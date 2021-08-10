Украинские шахматисты торжествовали на международном турнире

Представители Украины успешно выступили на международных соревнованиях по шахматам, сообщает со ссылкой на Федерацию шахмат Украины в Facebook.

Украинские шахматисты Игорь Випханюк и Виктор Дмитренко заняли 1-2 места на международном турнире “Paul Kerese Mälestusfestival 2021 IM Norm”. В их активе 7 и 6 очков соответственно.

Заметим, что в турнире приняли участие десять шахматистов из Эстонии, Грузии, Латвии, Финляндии, Швеции и Украины.

Россиянин украинского происхождения стал первым финалистом Кубка мира по шахматам.

По материалам: УНН