Спорт
Украинские шахматисты торжествовали на международном турнире
Представители Украины успешно выступили на международных соревнованиях по шахматам, сообщает со ссылкой на Федерацию шахмат Украины в Facebook.
Украинские шахматисты Игорь Випханюк и Виктор Дмитренко заняли 1-2 места на международном турнире “Paul Kerese Mälestusfestival 2021 IM Norm”. В их активе 7 и 6 очков соответственно.
Заметим, что в турнире приняли участие десять шахматистов из Эстонии, Грузии, Латвии, Финляндии, Швеции и Украины.
Россиянин украинского происхождения стал первым финалистом Кубка мира по шахматам.
По материалам: УНН