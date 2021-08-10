Триумфатор Лиги Европы продлил контракт с лучшим бомбардиром клуба

Ведущий игрок “Вильярреала” – Жерар Морено, продлил соглашение с испанским коллективом, сообщает со ссылкой на сайт “Желтой Субмарины”.

29-летний форвард заключил соглашение с командой до 2027 года. В “Вильярреалу” футболист перешел в 2018 году из “Эспаньола”.

Жерар сыграл в общей сложности 184 поединки с “Желтую субмарину”. Кроме того, достижения нападающего позволили ему стать постоянным футболистом сборной Испании, с которой он играл на Евро-2020.

В прошлом сезоне нападающий побил все рекорды, забив в общей сложности 30 голов и стал одним из великих архитекторов выигрыша команды в Лиге Европы УЕФА — наибольшего успеха в истории клуба.

Уже 11 августа “Вильярреал” попытается получить еще один трофей — испанцы противостоять “Челси” в Суперкубке УЕФА.

По материалам: УНН