“Шахтер” во второй раз обыграл “Генк” на пути в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

В рамках третьего отборочного раунда в Лигу чемпионов “Шахтер” на НСК “Олимпийский в Киеве” принимал бельгийский “Генк”, передает корреспондент.

Великолепный сейв совершил вратарь бельгийцев на 4-й минуте матча после удара от Тете. В середине тайма проход от Додо завершился передачей на Тете, который остроумно скинул мяч назад на ход Траоре, и форвард открыл цифры на табло.

Второго взятия ворот фанатам на НСК “Олимпийский” в Киеве пришлось ждать до 76 минуты, когда при сумбурной атаке мяч отскочил к Маркоса Антонио, и бразилец удвоил преимущество. Только в компенсированное время “Генк” ответил голом в исполнении Дессерса — 2:1.

Примечательно, что первый матч также завершился выигрышем “горняков” с аналогичным результатом.

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов “Шахтер” сыграет против победителя пары “Монако” — “Спарта”.

По материалам: УНН