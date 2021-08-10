Сборная Украины по футболу все еще без главного тренера. В УАФ отложили назначение

Сегодня планировали объявить имя нового тренера сборной Украины по футболу, но в Украинской ассоциации футбола отметили – еще должны состояться переговоры с потенциальными кандидатами. Итоги будут известны 12 августа, передает со ссылкой на сообщение УАФ.

9 августа состоялось заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола. Его участники рассмотрели ряд рабочих вопросов, среди которых был и вопрос о тренерском штабе национальной сборной.

Члены исполкома обсудили итоги пятилетней работы предыдущего тренерского штаба, а также возможные кандидатуры на пост главного тренера национальной команды.

“По итогам обсуждения члены исполкома УАФ поручили администрации УАФ и Комитету национальных сборных команд УАФ провести переговоры с потенциальными кандидатами на должность главного тренера национальной сборной команды Украины и в срок до 12 августа 2021 года проинформировать Исполком УАФ об их итогах”, – говориться в сообщении УАФ.

Также на исполкоме был утвержден Регламент соревнований ДЮФЛУ на сезон-2021/2022, принято решение о проведении матча за Суперкубок Украины по футзалу 20 августа 2021 года, а также утвержден Регламент всеукраинских соревнований по футболу среди женских клубов и Регламент УАФ из статуса и трансфера футболистов.

Следующее заседание Исполкома УАФ запланировали провести в Доме футбола 12 августа.

К слову, ранее стало известно, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покидает национальную команду в связи с окончанием контракта.

На днях председатель Комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич сообщил, что главным тренером сборной Украины по футболу планируют назначить Сергея Реброва.

По материалам: УНН