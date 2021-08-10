Спорт

Определился новый капитан “Барселоны” после ухода из клуба Месси

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Определился новый капитан "Барселоны" после ухода из клуба Месси

Каталонская “Барселона” с помощью своего сайта объявила об изменениях, а само назначение нового капитана клуба, информирует .

Легендарного аргентинца Месси изменит полузащитник Серхио Бускетс. Вице-капитанами “блаугранас” в новом сезоне будут защитники Пике, Серхио Роберто и Жорди Альба.

Месси был капитаном команды начиная с 2018 года.

Заметим, что Бускетс становился чемпионом мира в составе сборной Испании в 2010 году и чемпионом Европы-2012 составе “Барселоны” выступает всю карьеру с 2008 года и выиграл с командой 30 трофеев.

Первый трофей без Месси “Барселона” завоевала Кубок основателя клуба.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 52 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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