Лионель Месси покинул Барселону и прибыл в Париж, где его встретили тысячи фанов

Самолет с нападающим Лионелем Месси приземлился в аэропорту “Ле-Бурже” в Париже. Об этом сообщает L’Equipe, передает .

Предполагается, что футболист подпишет контракт после прохождения медицинского обследования.

Буквально сразу после прилета французский клуб “Пари Сен-Жермен” в своем Twitter и Instagram анонсировал подписание контракта с капитаном сборной Аргентины.

В соцсетях команды появился 13-секундный ролик, посвященный трансферу. На нем запечатлены кадры с летящим самолетом, а также эпизод из игры Месси, перьевая ручка и бумажный лист.

Il est là ! Lionel Messi est arrivé à Paris devant les supporters ! pic.twitter.com/RDfQnyVotI

— L’ÉQUIPE (@lequipe) August 10, 2021

Аргентинский футболист Лионель Месси прибыл в аэропорт Барселоны для последующего вылета в Париж несколько часов назад, где планируется подписание контракта игрока с французским ПСЖ.

Репортер телеканала La Sexta Мария Гарридо выложила в Twitter видео, на котором Месси со своей семьей идет от микроавтобуса ко входу в терминал аэропорта.

Ранее отец и агент футболиста Хорхе Месси подтвердил, что форвард, всю карьеру проведший в “Барселоне”, перейдет в “Пари Сен-Жермен”.

Со стадиона “Камп Ноу”, где проводит свои домашние встречи каталонский клуб, уже сняли гигантское изображение аргентинца.

Work begins immediately to remove Lionel Messi imagery from the Nou Camp pic.twitter.com/Yo65qgGcJt

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 10, 2021

Контракт Месси с “Барселоной” истек 1 июля. В начале августа клуб сообщил, что соглашение продлено не будет. Причиной стали правила финансового fair play в испанской Ла Лиги.

После этого Месси на прощальной пресс-конференции сообщил о переговорах с французским “Пари Сен-Жермен”. Однако он отметил, что у него есть предложения и от других клубов, а конкретных договоренностей ни с кем нет.

Во вторник СМИ сообщили о том, что Месси уже договорился с французским клубом “Пари Сен-Жермен”. По данным журналиста Фабрицио Романо Месси будет получать около 35 млн евро в год. Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления и может быть продлено до июня 2024 года. В контракте предусмотрены бонусы.

Информацию о скором подписании контракта также подтверждает Sky Sports. Контрактные цифры издание приводит примерно те же: 25 млн фунтов в год (29,5 млн евро) — но уже за вычетом налогов.

Месси является воспитанником каталонского клуба, за основную команду которого дебютировал осенью 2004 года. Он всю карьеру провел в составе “Барселоны”.

В составе испанского клуба Месси десять раз выигрывал чемпионат страны, семь раз становился обладателем Кубка и восемь раз — Суперкубка страны. Помимо этого, он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий также шесть раз становился обладателем “Золотого мяча”, что является рекордом.

По материалам: УНН