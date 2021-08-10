Спорт
Футбол: украинские арбитры получили назначения на поединок Лиги Европы
На одном из матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы, будет работать украинская судейская бригада, сообщает со ссылкой на сайт УАФ.
Украинцы будут работать на встрече “Слован” (Словакия) — “Линкольн” (Гибралтар), который состоится в Братиславе 10 августа.
Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Андрей Скрипка и Виктор Нужник. Четвертый арбитр — Дмитрий Кривушкин.
Первая встреча этих соперников, в Гибралтаре, закончилась победой гостей со счетом 3:1.
По материалам: УНН