Форвард “Зари” вошел в сферу интересов двух бельгийских клубов

Нападающий луганской “Зари” Аллахьяр Сайядманеш может продолжить свою карьеру в чемпионате Бельгии. Об этом сообщает “Главпост” журналист “Vole” Ягиз Сабунчоглу в своем Twitter, передает

Источник утверждает, что в услугах 20-летнего иранца заинтересованы сразу два топ-коллектива первенства Бельгии — “Андерлехт” и “Брюгге”, которые уже сделали предложения футболисту.

В настоящее время Аллахьяр выступает в “Заре” на правах аренды, а его контракт принадлежит “Фенербахче”. Однако у украинского клуба есть право первостепенного выкупа игрока.

В нынешней кампании он сыграл в трех матчах УПЛ и результативными действиями не отличался.

По материалам: УНН