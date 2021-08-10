Спорт

Бывший лидер “Шахтера” оформил первый гол за “Интернасьональ” после возвращения

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Бывший лидер "Шахтера" оформил первый гол за "Интернасьональ" после возвращения

Тайсон

Бывший полузащитник донецкого “Шахтера”, который сейчас выступает в составе “Интернасьоналя” – Тайсон – отличился первым голом после возвращения в Бразилию, сообщает со ссылкой на сайт бразильской команды.

Во встрече 15-го тура чемпионата Бразилии по футболу против “Фламенго” Тайсон забил один из голов. Матч в итоге завершился победой “Интернасьоналя” – 4:0.

Этот гол стал для Тайсона первым после перехода из “Шахтера” в “Интернасьональ”. В составе команды с мая он сыграл 14 матчей.

“Фламенго” к отчетному матчу подошел с серией побед, которая длилась ровно месяц и насчитывала восемь поединков во всех турнирах.

Тайсон раскрыл причины перехода из “Шахтера” в “Интернасьональ”.

По материалам: УНН

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