Баскетбол: клуб украинской Суперлиги заключил соглашение с американским игроком

Клуб украинской Суперлиги – МБК “Николаев” объявил о подписании 25-летнего американского “бигмена” Кендарриуса Хэмилтона, передает со ссылкой на сайт Федерации баскетбола Украины.

Прошлый сезон игрок, закрывает позиции 4-5 номеров, провел в составе румынского “Феникса”, за который сыграл 26 матчей (16 в старте), набирал 11,6 очка, делал 4,0 подбора и 1,1 передачи.

За свою трехлетнюю карьеру в Европе выпускник теннис Стейт также играл за грузинский “Рустави”, кипрские “Омония” и “АЕЛ”.

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По материалам: УНН