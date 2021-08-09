Спорт

Вышел против “Милана” и спас команду: Лунин провел поединок за “Реал”

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Вышел против "Милана" и спас команду: Лунин провел поединок за "Реал"

В товарищеском поединке на “Вьортерзе-Штадион” мадридский “Реал” украинского голкипера Андрея Лунина боролся с итальянским “Миланом”, сообщает корреспондент

Детали

Украинский вратарь появился в составе “сливочных” лишь во втором тайме, заменив на поле Куртуа. Наш земляк стал автором эффектного сейва, который спас “галактикос” от поражения во встрече. После мощного дальнего удара от Браими Диаса Лунин в прыжке дотянулся до мяча и перевел его на угловой.

Отметим, что матч закончился со счетом 0: 0. В первом тайме пенальти для мадридцев не реализовал Гарет Бэйл.

Контекст

Лунин не спас “Реал” от поражения от чемпиона Шотландии.

По материалам: УНН

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