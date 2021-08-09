Возникли сложности с контрактом: журналист объяснил, почему перенесли назначение Реброва тренером сборной Украины

Назначение нового тренера сборной Украины по футболу отложили до 12 августа из-за сложностей с контрактом Сергея Реброва. Об этом в комментарии сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас.

“… возникли сложности с контрактом Сергея Реброва, который является основным и главным кандидатом на эту должность. У него действующий контракт с клубом. Поэтому завтра дальше будут решать вопросы и к четвергу будут пытаться решить”, – сообщил Бурбас.

9 августа состоялось заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола после которого должны объявить, кто станет новым тренером сборной Украины, но в Украинской ассоциации футбола отметили – еще должны состояться переговоры с потенциальными кандидатами.

Итоги будут известны 12 августа.

К слову, ранее стало известно, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покидает национальную команду в связи с окончанием контракта. На днях председатель Комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич сообщил, что главным тренером сборной Украины по футболу планируют назначить Сергея Реброва.

По материалам: УНН