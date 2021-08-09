“Ворскла” разгромила “Львов” и возглавила таблицу чемпионата Украины

Полтавская “Ворскла” праздновала уверенную победу в поединке третьего тура чемпионата Украины над “Львовом”, сообщает со ссылкой на сайты команд.

Детали

В первом тайме полтавчане прислали оппонентов в нокдаун, забив трижды без ответа. Отличились Кане, Тилль и Степанюк. Во второй половине коллективы обменялись голами. Долгое забил единственный мяч за гостей, а Степанюк четвертый за “Ворсклу” (4: 1).

Заметим, что четвертый гол в этом матче стал для полтавчан в общем 800-м в УПЛ. В турнирной таблице “Ворскла” с 7-ю пунктами вышла на первую строчку.

Дополнение

“Львов” не побеждает в УПЛ 5-ти игр подряд, а беспроигрышная домашняя серия “Ворсклы” продолжается в чемпионатах 5-ти матчей.

По материалам: УНН