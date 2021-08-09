Теннис: Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA

Украинка Элина Свитолина отличилась шагом вперед в обновленном рейтинге WTA, передает со ссылкой на сайт WTA.

В обновленном рейтинге лучших теннисисток мира Свитолина сделала шаг вверх, поднявшись с шестой строки на пятую. В ее активе 5035 очков. На четвертой позиции София Кенин, которая имеет 5345 баллов.

Таким образом, украинская теннисистка довела число недель, когда она находится в топ-10 рейтинга, до 200 подряд.

Стоит отметить, что на 58 месте осталась Марта Костюк, на одну ступеньку опустилась Ангелина Калинина – 78 место. На две позиции опустилась Екатерина Козлова (131), а Катарина Завацкая – на одну (146 место).

Зато улучшила свое положение Леся Цуренко, которая поднялась с 191 места на 179. На 188 месте (1) находится Екатерина Бондаренко.

Свитолина завоевала медаль Игр в Токио.

По материалам: УНН