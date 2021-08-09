Спорт

Пропустить полгода: защитник “Динамо” и сборной Украины перенес операцию

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Пропустить полгода: защитник "Динамо" и сборной Украины перенес операцию

Защитник киевского “Динамо” Денис Попов не смог доиграть матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги против “Вереса” (4: 0). Стали известны его сроки восстановления, сообщает со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Детали

Открыв счет уже в дебюте встречи, на 34-й минуте футболист был заменен на Илью кропотливая. Как выяснилось после детального обследования, Попов получил тяжелую травму – повредил переднюю крестообразную связку.

Как сообщил старший врач “Динамо” Андрей Шморгун, футболист уже перенес операцию. Ориентировочный срок реабилитации после подобных травм – шесть месяцев.

Дополнение

Попов в 2019 году становился чемпионом мира среди молодежных сборных.

По материалам: УНН

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