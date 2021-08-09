Спорт

Полузащитник “Коваленко” сменил клубы в итальянской Серии А

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Полузащитник "Коваленко" сменил клубы в итальянской Серии А

Украинский полузащитник “Аталанты” Виктор Коваленко пополнил ряды ФК “Специя” на правах аренды, сообщает пресс-служба нового клуба украинском, передает

Детали

Коваленко выступать в “Специи” на правах аренды, которая рассчитана на один год. Опция выкупа контракта украинского футболиста не предусмотрена.

В Серию А Коваленко переехал прошлой зимой из донецкого “Шахтера”, а по итогам прошлой кампании 25-летний Коваленко провел всего лишь четыре минуты в футболке “Аталанты”.

Справка

25-летний уроженец Херсона выступал за сборные Украины начиная с U-16 и до национальной команды, за которую провел 32 матча (0 голов).

По материалам: УНН

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