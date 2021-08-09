Спорт

Названа символическая пятёрка лучших баскетболистов олимпийского турнира в Токио

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Названа символическая пятёрка лучших баскетболистов олимпийского турнира в Токио

ФИБА объявила имена игроков, вошедших в символическую сборную мужского олимпийского турнира в Токио, сообщает со ссылкой на сайт ФИБА.

Детали

Лучшими баскетболистами летних Игр-2020 были названы: разыгрывающий сборной Испании Рикки Рубио, защитник сборной Австралии Патрик Миллс, плеймейкер сборной Словении Лука Дончич, форвард сборной США Кевин Дюрэнт и центровой команды Франции Руди Гобер.

Примечательно, что 30-летний Рубио стал лучшим бомбардиром олимпийского турнира, набирая в среднем по 25,5 очка за встречу.

Заметим, что титул “MVP” получил Дюрэнт, который набирал по 20,7 очка, 5,3 подбора и 3,7 передачи за встречу, реализуя 66,7 процентов двухочковых, 37,5 трехочковых.

Что предшествовало

Трансгендер впервые завоевал медаль Олимпийских игр.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Украине резко замедлилась вакцинация от коронавируса

1 час ago

Аналитик RoboForex: международные резервы Украины достигли 28,95 млрд долларов США

1 час ago

10 августа в Украине ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди

2 часа ago

Вопрос, может ли Украина присоединиться к НАТО, уже решен в принципе – посол Великобритании

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button