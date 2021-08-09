Жан Беленюк предложил сократить количество чиновников на Олимпиаде в пользу тренеров

Украинский спортсмен и политик Жан Беленюк выложил пост на своей странице в Facebook, в котором предложил оставлять несколько работников министерства работать в Украине, а на их места отправлять тренеров на Олимпиаду, передает .

“Мне известно об установлении ограничения количества тренеров на команду, и я сам имел определенные сложности на Олимпиаде из-за этого. Но в то же время достаточно большое количество функционеров поехало на Олимпиаду. Думаю, что если бы было желание, можно было бы несколько работников Министерства оставить работать, а предоставить возможность тренерам готовить спортсменов во время соревнований в Токио”, — пишет Беленюк.

В своем посте Беленюк сообщил, что наша прыгунья Марина Килипко, которая заняла 5 место, рассказала ему о проблеме с отсутствием тренера. “Я говорил с Мариной и суть проблемы очень проста. Марина несколько раз обращалась к главному тренеру по прыжкам по вопросу включения в делегации ее тренера, но не была услышана. В итоге на Олимпиаду поехала без тренера”, — говорится в сообщении.

Также Беленюк обратил внимание на трех украинских легкоатлетов, которых отстранили от Олимпийских игр. Как было отмечено, спортсмены не успели провести достаточное количество допинг-проб, из-за чего были отстранены от участия в Олимпийских играх. Беленюк считает, что эту проблему нельзя так оставлять и еще предстоит выяснить, почему так произошло и кто в этом виноват.

Украинская легкоатлетка Марина Килипко, которая 5 августа заняла 5-е место по прыжкам с шестом на Олимпиаде-2020 в Токио, эмоционально прокомментировала свой результат, отметив проблему отсутствия украинского тренера на Играх.

По материалам: УНН