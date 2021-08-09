Гимнаст Верняев подал апелляцию в спортарбитраж в Лозанне из-за своей дисквалификации

Олег Верняев

Украинский гимнаст Олег Верняев подал апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по поводу его дисквалификации за допинг. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram, передает

“Этап тестирования меня на прочность. Я обещал, что не опущу руки и обжалую решение, с которым не согласен. Мы с командой подали апелляционную жалобу в CAS и сейчас ждем открытия производства”, – написал Верняев.

Спортсмен подчеркнул, что будет информировать о ходе дела, насколько это будет возможным.

“Обещаю, я сделаю все, что от меня возможно, чтобы доказать свою правоту!” – добавил гимнаст.

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Украинского гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали на 4 года за употребление допинга из-за чего спортсмен пропустил Олимпийские игры в Токио.

Отстранение вступило в силу с ноября прошлого года. По словам Верняева, у него в организме обнаружили мельдоний, из-за чего спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать его на длительный срок. При этом он подчеркнул, что данное решение подлежит обжалованию.

Олег Верняев является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным победителем Европейских игр, двукратным победителем Универсиады.

По материалам: УНН