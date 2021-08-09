Чемпион Франции спасся от поражения на старте нового сезона Лиги 1

В матче первого тура Лиги 1 чемпион прошлого сезона “Лилль” расписал результативную ничью с “Мецом”, сообщает со ссылкой на сайты коллективов.

Детали

Дубль защитника хозяев Фабьента Сантонза и гол Матье юдоли состоянию на 52 минуту поставили в затруднительное положение действующего обладателя трофея. На тот момент “Лилль” забил лишь раз усилиями Ботман.

Спасителями “Лилля” стали Нанитамо иконы, который сократил отставание на 81 минуте и опытный турецкий форвард Свекла Йылмаз, который отличился в дополнительное время – 3: 3.

Примечательно, что “Мец” с 56 минуты выступал в меньшинстве после удаления Куяте.

К вашему вниманию результаты других матчей стартового тура:

“Ренн” – “Ланс” 1: 1

“Бордо” – “Клермон” 0: 2

“Ницца” – “Реймс” 0: 0

“Сент-Этьен” – “Лорьян” 1: 1

“Страсбур” – “Анже” 0: 2

“Монпелье” – “Марсель” 2: 3.

По материалам: УНН