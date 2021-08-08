Украинка стала полуфиналисткой Олимпиады-2020 в велотреке

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Елена Старикова

Украинка Елена Старикова стала полуфиналисткой Олимпиады-2020 в велотреке. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на данные Министерства молодежи и спорта Украины.

“Елена Старикова – полуфиналистка Олимпиады-2020 в велотреке! Украинка выиграла два из трех заездов в четвертьфинале и это позволило ей попасть в 1/2”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что за место в полуфинальной стадии Елена выбила из борьбы вице-чемпионку Олимпийских Игр-2020 в командном спринте Лею Фридрих из Германии.

Начало полуфинала – завтра в 4:18 по киевскому времени.

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде-2020 насчитывается 1 “золото”, 5 серебряных, 12 бронзовых наград. Для сравнения, на Олимпийских играх в Рио-2016 было выиграно 11 медалей, из которых – 2 “золота”, 5 серебряных медалей, 4 “бронзы”.

По материалам: УНН