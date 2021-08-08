Спорт

Украинец Павел Василинчук признан лучшим судьей боксерского турнира Олимпийских игр-2020 в Токио

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Украинец Павел Василинчук признан лучшим судьей боксерского турнира Олимпийских игр-2020 в Токио

Судья международной категории AIBA (3 звезды) Павел Василинчук из Украины признан лучшим судьей Олимпийских игр-2020 в Токио по версии оргкомитета олимпийского боксерского турнира, сообщили в Федерации бокса Украины.

“Судья международной категории AIBA (3 звезды) Павел Василинчук из Украины признан лучшим судьей Олимпийских игр-2020 в Токио по версии оргкомитета олимпийского боксерского турнира!”, — сообщили в ФБ Украины.

Там также отметили, что Павел Василинчук был единственным представителем Украины c 36 арбитров в судейском международном корпусе Токио-2020. В общем наш соотечественник провел 10 боев в качестве рефери в ринге и 32 поединка в качестве члена судейской бригады.

“Поздравляем Павла Ильича с чрезвычайно почетным знаком, подтверждающим авторитет украинского и, в частности, буковинского бокса в мире! Желаем новых достижений!”, — добавили в федерации.

По материалам: УНН

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