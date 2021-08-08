В Министерстве спорта оценили выступление Украины на Играх в Токио

Министр по делам молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился эмоциями и мыслями по поводу результата Украину на Олимпийских играх в Токио, сообщает со ссылкой на “Общественное”.

Несмотря на лишь одну золотую медаль, Гутцайт считает большим успехом выступление украинской сборной в Японии.

“19 медалей — это реально большой успех Украины на Олимпийских играх. Мы тяжело начинали Олимпиаду, видели, какое давление было на наших спортсменов, когда гранды наши не получали медалей. Затем наши спортсмены начали выигрывать, побеждать. Бронза — большая награда на Олимпиаде.

Да, нам не повезло завоевать больше золотых медалей. Болезненное поражение для всех нас, для всей Украины — поражение Александра Хижняка. Мы 100 процентов ждали от него золото, все к этому шло. Я был на его полуфинале, очень сложный бой. Он победил, это, как говорили, был золотой бой за первое место. Мы понимали, что он будет чемпионом, потому что бразилец был ему под силу. Но так случилось. Но надо смотреть, что 19 наград, 19 медалей мы получили. Мы в топ-20 по количеству медалей, мы заняли 16-ое место в зачете всех стран. 206 участников Олимпиады, мы — 16-е по медалям. Я считаю, что это успех”, — подчеркнул министр.

В Токио стартовала церемония закрытия Олимпийских игр 2020 года.

По материалам: УНН