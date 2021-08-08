Пятов раскритиковал прежние решения тренерского штаба Шевченко в сборной

Голкипер “Шахтера” Андрей Пятов в интервью YouTube-проекта “BurBuzz” оценил решение тренерского штаба сборной Украины во время Евро-2020, передает со ссылкой на сайт телеканалов “Футбол 1/2/3”.

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Страж ворот “горняков” не понял ситуации с выбором состава команды, а именно то, почему Степаненко из “Шахтера” не играл в матче 1/4 финала Евро-2020 (0: 4).

“Какие тренерские решения я откровенно не понимал. Степаненко изначально не был готов, но он переступил через боль, начал набирать, подходил к Евро. Так, первую игру Сидорчук нормально сыграл, вторую сыграл Степа (Степаненко — ред.), Но с Австрией Степа не играл. Затем играл со Швецией. Тарас готов по максимуму на Англию, но почему его не поставили знает только Андрей Николаевич. Может он мог навязать борьбу Кейну и Магуайр — это сейчас можно говорить, — сказал Пятов.

Напомним

Председатель Комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич назвал имя будущего тренера “желто-синих”.

По материалам: УНН