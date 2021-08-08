Спорт

Ярмоленко помог “Вест Хэму” обыграть “Аталанту” Малиновского и Коваленко

Photo of Admin Admin Send an email 31 секунда ago
0 0 Менее минуты назад

Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Аталанту" Малиновского и Коваленко

Английский “Вест Хэм” атакующего полузащитника национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко на своем стадионе в Лондоне провел контрольный поединок против итальянской “Аталанты” Руслана Малиновского и Виктора Коваленко, передает

Детали

Ярмоленко вышел в стартовом составе “Молотобойцев” и сыграл в 63-й минуты встречи, которая закончилась победой его команды со счетом 2: 0. На 45 минуте счет открыл Маркос Антонио, а точку на 89-й поставил Пабло Форналс.

Стоит отметить, что пни Малиновский, ни Коваленко с “Аталанты” в Лондон не прибыли.

Дополнение

15 августа “Вест Хэм” гостевым поединком с “Ньюкаслом” начнет выступления в новой кампании АПЛ. “Аталанта” 21 августа игрой с “Торино” стартует в Серии А.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 31 секунда ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Новый локдаун с 4 сентября: в Минздраве сделали заявление

3 часа ago

Какие банки получили убыток с начала года. Список

3 часа ago

Затяжные выходные в августе 2021: какие дни нужно отрабатывать

5 часов ago

В первом полугодии госбанки избавились от ОВГЗ на 44,5 миллиардов

5 часов ago

Добавить комментарий

Back to top button