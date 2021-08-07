Спорт
Вольная борьба: украинка Ливач проиграла бронзовый финал Игр в Токио
Оксана Ливач
Украинка Оксана Ливач проиграла схватку за бронзовую медаль в вольной борьбе в категории до 50 кг на Олимпийских Играх – 2020 в Токио, передает .
Оксана Ливач проиграла американке Саре Хильдебрандт со счетом 1:12.
Ранее Ливач в четвертьфинале уступила китаянке Сунь Янань, однако получила право бороться в утешительном турнире за “бронзу”.
Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде-2020 насчитывается 1 “золото”, 5 серебряных, 12 бронзовых наград. Для сравнения, на Олимпийских играх в Рио-2016 было выиграно 11 медалей, из которых – 2 “золота”, 5 серебряных медалей, 4 “бронзы”.
По материалам: УНН