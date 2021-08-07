Стал известным еще один кандидат на подписание Месси

Лондонский “Челси” вошел в список претендентов на бывшего капитана “Барселоны” Лионеля Месси, сообщает со ссылкой на “AS”.

Детали

Владелец лондонского “Челси” Роман Абрамович провел встречу с представителями бывшего нападающего “Барселоны” Месси.

О подписании 34-летнего форварда также ведет борьбу французский “ПСЖ”, а вот “Манчестер Сити” этого не планирует не планирует.

Дополнение

“Челси” также активно ведет переговоры с форвардом Лукаку, который уже дал согласие на переход.

Справка

Месси является воспитанником “Барселоны”, он находился в структуре клуба с 2000 года, за основную команду дебютировал в ноябре 2003-го, с тех пор сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов.

По материалам: УНН