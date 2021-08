Олимпиада-2020: украинка Магучих выиграла “бронзу” в прыжках в высоту

Ярослава Магучих

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала бронзовую награду в прыжках в высоту на Олимпийских играх -2020 в Токио, передает .

В финале прыжков в высоту соревновались среди других три спортсменки из Украины: Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко.

19-летняя Ярослава Магучих с результатом 2,00 метра завоевала “бронзу” в прыжках в высоту и принесла Украине 18-ю награду Олимпийских игр в Токио. Кстати, наша спортсменка была самой молодой среди 14 финалисток Игр-2020.

“Золото” получила представительница ОКР Мария Ласицкене с результатом в 2,04 метра. А “серебро” – у Николы Макдермотт из Австралии – 2,02 метра.

Украинка Ирина Геращенко стала четвертой (1,98 метра), а Юлия Левченко – восьмая (1,96 метра).

The #Bronze of an epic women’s high jump final is won by #UKR ‘s Yaroslava Mahuchikh. #StrongerTogether | # Tokyo2020 | @WorldAthletics | #Athletics pic.twitter.com/UqzeQyLSwR

– Olympics (@Olympics) August 7, 2021

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде-2020 насчитывается 1 “золото”, 5 серебряных, 12 бронзовых наград. Для сравнения, на Олимпийских играх в Рио-2016 было выиграно 11 медалей, из которых – 2 “золота”, 5 серебряных медалей, 4 “бронзы”.

По материалам: УНН