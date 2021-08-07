Олимпиада-2020: 9 украинских спортсменов будут бороться за медали в последний день игр

Завтра, 8 августа, на старт Игорь ХХХИ Олимпиады выйдет 9 представителей Украины. Расписание выступлений обнародовали на странице “НОК Украины и олимпийская команда” в Facebook, пишет

В шестнадцатом день Олимпийских игр сборная Украины все еще сможет побороться за награды в Токио.

01:00 – мужчины, марафон: Богдан-Иван Городисский, Николай Нижник, Александр Ситковский.

5:00 – групповые упражнения (финал): Украина

С 4:18 – женщины, спринт (1/2 финала): Елена Старикова. Финал и заезд за бронзу с 5:20.

Украинская легкоатлетка Ярослава сваи магучие завоевала бронзовую награду в прыжках в высоту. Украинская команда получила вторую в истории медаль Олимпиады в артистическом плавании – “бронзу” в Токио-2020.

По материалам: УНН